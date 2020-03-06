Подведомство Россельхознадзора уничтожило на рынке в Зеленограде ещё 150 кг сыра

Управление Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области отчиталось об уничтожении 150 килограммов сыра, передает ИА «Москва».

Продукт был изъят на рынке в Зеленограде на Крюковской площади.

«В результате осмотра помещений управлением Россельхознадзора выявлена молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, общим весом 150,394 кг», — говорится в заявлении ведомства.

Среди сыров были французские, итальянские, нидерландские, испанские, а также немецкие. В сообщении также уточняется способ утилизации: продукты были уничтожены «методом механического измельчения» прямо на территории рынка.