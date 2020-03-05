Взрыв в части, сторис в Twitter и энерготарифы. Главное к утру 5 марта. Кратко

СМИ сообщают о взрыве в военной части в Печенгском районе Мурманской области. По данным РИА Новости и «Интерфакс», при взрыве «имитационного боеприпаса» пострадали пять человек. Telegram-канал Baza утверждает, что инцидент произошел в части №08275, а пострадали шестеро, причем при взрыве беспилотника в руках солдат, пытавшихся его поймать. Это подтверждает Telegram-канал «112»: по их данным, взорвалась имитационная бомба, прикрепленная к беспилотнику.

Twitter начал тестировать Fleets — аналог сторис в Instagram и «ВКонтакте». Их нельзя будет лайкать, репостить и комментировать, а лишь оценивать с помощью эмодзи. Истории также будут доступны лишь 24 часа. Соцсеть называет это новым способом «мыслить вслух».

Глава службы внешней коммуникации РПЦ Владимир Легойда обвинил журналистов в непрофессионализме из-за «перешедших границу» интерпретаций слов протоиерея Дмитрия Смирнова. Ранее тот заявил, что 7-летнюю девочку не нужно отдавать в школу, так как она научится там «зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям», а вместо этого стоит научить её «обходиться с ребенком», чтобы она «была уже готовой мамой».

Сенатор пояснил, что введение единой госполитики в отношении тарифов на электроэнергию не приведет к их увеличению, так как речь идет не об усреднении, а об «усилении» госрегулирования, передают «Известия». «Неоправданно завышенные цены будут пересмотрены», а чтобы цены в регионах не выросли, будут привлекаться субсидии из федерального бюджета. Среднюю стоимость планируется довести до 3,4 рубля за 1 кВт/ч.

Работодателей могут освободить от оплаты декретов, больничных и отпусков. Согласно готовящейся реформе, с 2021 года за это будет отвечать Фонд социального страхования.