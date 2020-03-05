Следователи выясняют детали ЧП с пятью пострадавшими на полигоне под Мурманском

Военные следователи начали проверку по факту инцидента с имитационным взрывпакетом на полигоне в Мурманской области.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

Сообщается, что проверка ведется по статье 349 УК РФ (« Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»). В настоящий момент следователи устанавливают картину произошедшего.

Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает. Командование гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.

Ранее стало известно о том, что накануне, 4 марта, произошел взрыв на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области. «В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы», – указано в пресс-релизе Северного флота.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в части №08275, пострадали солдаты, пытавшиеся поймать беспилотник, к которому была прикреплена имитационная бомба.