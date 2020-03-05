78-летнюю пенсионерку приговорили к штрафу в 20 тысяч за клевету на чиновника

В Челябинской области пенсионерку признали виновной в клевете в адрес начальника управления образования Верхнеуральского района.

После встречи с врио губернатора региона Алексеем Текслером, в ходе которой 78-летняя женщина заявила, что местный начальник управления образования якобы имеет судимость по уголовной статье, она сама была приговорена к штрафу в 20 тысяч рублей за распространение заведомо ложной информации по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

Она также повторяла свой тезис на собрания депутатов района, передает Znak.com со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Были ли высказывания женщины преднамеренной ложью или она просто заблуждалась, не уточняется.