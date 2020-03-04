Жириновский охарактеризовал работу правительства стихами Маяковского

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении замминистра здравоохранения Сергея Краевого, которого лишили докторской степени за плагиат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения лишил Краевого звания доктора медицинских наук за чрезмерное «заимствование из других работ», причем Диссернет сообщал о том, что работа замминистра не оригинальная и представляет собой компиляцию из трех источников ещё в 2014 году.

При этом, по словам главы партии ЛДПР Владимир Жириновский, деятельность российских министров можно сравнить со стихотворением Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся». Об этом он, как отмечает ИА «Москва», заявил во время заседания Госдумы.

«Постоянно они говорят: совещания у президента, совещания у премьер-министра. Мы для чего зовем министров? Им плевать на Госдуму. Но у несчастных министров только совещания, совещания, совещания! Я раньше не понимал стихотворения Маяковского “Прозаседавшиеся”. Это нас касается, одни совещания: то у президента, то в регионы поехали», — сетует партийный лидер.

Жириновский также назвал «детским садом» практику, когда в парламенте очень много времени уходит на вопросы докладчикам и министрам. «Когда будет порядок, тогда мы научимся работать в масштабах всей страны», — подытожил он.

Sobesednik.ru приводит полный текст стихотворения:

Чуть ночь превратится в рассвет,

вижу каждый день я:

кто в глав,

кто в ком,

кто в полит,

кто в просвет,

расходится народ в учрежденья.

Обдают дождем дела бумажные,

чуть войдешь в здание:

отобрав с полсотни —

самые важные! —

служащие расходятся на заседания.

Заявишься:

«Не могут ли аудиенцию дать?

Хожу со времени о́на». —

«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —

объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.

Свет не мил.

Опять:

«Через час велели придти вам.

Заседают:

покупка склянки чернил

Губкооперативом».

Через час:

ни секретаря,

ни секретарши нет —

го́ло!

Все до 22-х лет

на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,

на верхний этаж семиэтажного дома.

«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —

«На заседании

А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,

на заседание

врываюсь лавиной,

дикие проклятья доро́гой изрыгая.

И вижу:

сидят людей половины.

О дьявольщина!

Где же половина другая?

«Зарезали!

Убили!»

Мечусь, оря́.

От страшной картины свихнулся разум.

И слышу

спокойнейший голосок секретаря:

«Они на двух заседаниях сразу.

В день

заседаний на двадцать

надо поспеть нам.

Поневоле приходится раздвояться.

До пояса здесь,

а остальное

там».

С волнения не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»