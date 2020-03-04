СК в 10 раз попытается проверить заявление о пытках Азата Мифтахова

СК начал очередную проверку по жалобе о пытках аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова.

По словам адвоката студента Светланы Сидоркиной, она будет уже десятой по счету: девятый отказ о возбуждении уголовного дела зампрокурора Балашихи отменил, так как при его принятии были «допущены нарушения требований уголовно-процессуального законодательства», передает «Медиазона».

Репрессии помолодели: аресты и дела для студентов и аспирантов (материал от 21 февраля 2019 года)

На настоящий момент Мифтахов находится в СИЗО по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Студент был задержан 1 февраля прошлого года, срок его ареста продлевали восемь раз.

Его пытались обвинить в создании взрывного устройства, однако доказать это не смогли, и обвинений по данной статье не последовало. При этом сам аспирант утверждает, что во время задержания по делу об изготовлении бомбы его избивали, а члены Общественной наблюдательной комиссии засвидетельствовали травмы на его теле.