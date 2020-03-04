Правительство намерено ввести запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

На сайте кабмина появился документ, согласно которому из России будет запрещено вывозить маски, бинты, одноразовые комбинезоны химзащиты, вату, марлю, медицинские халаты и перчатки «в целях защиты интересов российских граждан».

Согласно этому постановлению правительства вывоз средств индивидуальной защиты будет запрещен со дня его подписания (выложенный документ не подписан). Однако ограничение не будет распространяться на перевозки физическими лицами, которые намерены использовать их самостоятельно, а также гуманитарной помощи. Напомним, ранее Россия заявляла о предоставлении в связи с коронавирусом поддержки Китаю, Ирану, а также по помощи Таджикистан.

Ранее Sobesednik.ru отмечал, что число зараженных новым типом пневмонии вне Китая превысило 10 тысяч человек. При этом Всемирный банк намерен выделить 12 миллиардов долларов для помощи в борьбе с болезнью развивающимся странам.