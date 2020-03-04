Дело избитой на митинге 10 августа активистки вернули в Басманный суд

Московский городской суд отменил решение районного Басманного суда, который отказался принять жалобу активистки Дарьи Сосновской, передает «Росбалт» со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

Сосновская была задержана после митинга 10 августа в Москве. Девушка потребовала от полицейских отпустить человека с инвалидностью, которого волочили в автозак. После полицейские задержали ее, а по дороге в автозак один из сотрудников в каске ударил ее в живот дубинкой, а после головой об автозак.

Ранее проверку на предмет превышения полномочий отказался проводить Следственный комитет и передал материалы в Росгвардию, откуда документ передали в МВД. В полиции, в свою очередь, заявили, что насилие было использовано сотрудником с целью «не допустить неправомерных действий» со стороны активистки.

В итоге дело вновь передано на рассмотрение в суд первой инстанции — Басманный суд.