Яндекс: коронавирус обогнал по популярности Владимира Путина

Всемирная паника из-за стремительного и не всегда объяснимого распространения коронавируса сделала свое дело. Вирус-убийца оказался популярнее Владимира Путина и Дональда Трампа вместе взятых.

Как выяснил Sobesednik.ru, повышенный ажиотаж к заразе, которая продолжает выходить далеко за пределы Китая, сделал коронавирус королем поисковых запросов в интернете. В минувшем месяце информацию о нем хотело найти рекордное число пользователей.

Согласно данным службы Вордстат, анализирующей интересы пользователей главной российской поисковой системы Яндекс, число запросов по ключевому слову «коронавирус» в феврале составило 17 213 960*. Информацию о Владимире Путине – для сравнения – искали в 4 раза меньше: 4 298 253 запросов по слову «Путин».

Американский президент Дональд Трамп в этой «гонке по интересам» вообще слабак – всего 500 844 показов за месяц. Даже Алла Пугачева обошла его с результатом 1 582 211 показов.

И если учесть рост числа сообщений о выявлении все новых случаев заражения коронавирусом в России, все идет к тому, что и нынешние 17 млн запросов для этой болезни не предел. Путину придется очень постараться, чтобы за ним угнаться.

*все цифры – по состоянию на 3 марта 2020 года.