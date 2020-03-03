Все дети из России смогут посещать школы при загранучреждениях МИД РФ бесплатно

Госдума приняла законопроект, позволяющий российским детям бесплатно учиться в школах при посольствах РФ за рубежом.

Как пишет «Парламентская газета», внесенный правительством документ был одобрен в третьем, окончательном чтении.

До настоящего момента получать общее образование в зарубежных школах «на общедоступной и бесплатной основе» могли дети сотрудников российского МИД, торговых представительств РФ, а также представительств Минобороны. Нововведение распространяет норму и на другие категории граждан России.

Замглавы Минпросвещения Павел Зенькович подчеркнул, что приоритет при наборе в школы будет отдаваться именно российским гражданам.

Закон вступит в силу 1 августа 2020 года.