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В Москве просят не увольнять педагога, не выключившего кварцевую лампу на уроке

Общество
15:07, 03 марта 2020

Фото: ГБОУ Школа 1415 / Facebook.com
Фото: ГБОУ Школа 1415 / Facebook.com

Родители детей, которые ранее получили ожоги глаз в московской школе №1415, предложили наказать за произошедшее администрацию учреждения, а не педагога.

Инцидент произошел 2 марта вечером. Педагог забыла после начала урока выключить кварцевую лампу. Пострадали порядка двадцати первоклассников, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Все они обратились за врачебной помощью, но никому не потребовалась госпитализация. Четыре ученика уже вернулись к занятиям.

Столичный департамент образования заявил в комментарии СМИ, что женщина будет уволена за нарушение правил безопасности. Родители пострадавших выступили против увольнения учителя. «Конечно, она виновата, но насколько жёсткие должны быть меры? Почему учитель должен отвечать за санобработку в классе, он же педагог, в конце концов. А если завтра в школе будет педикулёз, она что, должна будет вшей у детей проверять?» — заявил один из родителей в комментарии «Говорит Москва».

Общественность призвала обратить внимание на то, что школа №1415, имея профицитный бюджет, не может обеспечить технически безопасные условия для пребывания детей. «Если бы там стояла безопасная лампа, то учитель не нёс бы ответственности за это. Мы сегодня вечером договорились с директором и с классным руководителем о встрече», — говорят родители.

Также известно, что к школе еще в октябре были претензии у Роспотребнадзора и прокуратуры.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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