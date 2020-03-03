Рязанский депутат опубликовал для Греты Тунберг свалку на реке Трубеж

Депутат Рязанской городской думы Никита Усачев в своем аккаунте Instagram опубликовал кадры с незаконных свалок на реке Трубеж.

Медиа-материал он сопроводил идентичными надписями на русском и английском языках, где обратился к шведской экоактивистке Грете Тунберг. «Грета Тумберг, привет из Рязани! У нас с экологией "все в порядке". Вот так выглядит территория поймы реки Трубеж в нашем городе», — написал политик, упомянув аккаунт активистки.

Усачев в своем обращении предложил начальнику дирекции благоустройства Рязани переместиться из своего удобного кабинета на прибрежную замусоренную территорию. Также он отметил, что уже направил в ведомство депутатские запросы по насущной проблеме.

Ранее Грета Тунберг опубликовала на своей странице в Твиттере пост московской активистки, которая указывала на проблему смога в Красноярске.