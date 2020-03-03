Рязанский депутат опубликовал для Греты Тунберг свалку на реке Трубеж

Депутат Рязанской городской думы Никита Усачев в своем аккаунте Instagram опубликовал кадры с незаконных свалок на реке Трубеж.
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Грета Тумберг, привет из Рязани! У нас с экологией «все в порядке». Вот так выглядит территория поймы реки Трубеж в нашем городе. @gretathunberg, hello from Ryazan! That’s “allright” - in our ecology situation. This is a territory of the Trubezh River floodplain in our city. Предлагаю начальнику дирекции благоустройства Рязани пересесть с удобного кресла на «пуфики» поймы реки Трубеж. Депутатские запросы по факту незаконной свалки мною уже направлены. #Жириновский #ЛДПР #Россия #Москва #Рязань #Рязанскаяобласть #экология #ecology #gretathunberg
Медиа-материал он сопроводил идентичными надписями на русском и английском языках, где обратился к шведской экоактивистке Грете Тунберг. «Грета Тумберг, привет из Рязани! У нас с экологией "все в порядке". Вот так выглядит территория поймы реки Трубеж в нашем городе», — написал политик, упомянув аккаунт активистки.
Усачев в своем обращении предложил начальнику дирекции благоустройства Рязани переместиться из своего удобного кабинета на прибрежную замусоренную территорию. Также он отметил, что уже направил в ведомство депутатские запросы по насущной проблеме.
Ранее Грета Тунберг опубликовала на своей странице в Твиттере пост московской активистки, которая указывала на проблему смога в Красноярске.