Предложившая детям "вешаться" башкирская педагог извинилась за свое поведение

Учительница башкирского языка, уволенная за оскорбление школьницы, извинилась, так и не объяснив своего поведения.

Об этом рассказала начальник Салаватского районного отдела образования Альфия Каримова, передает «Интерфакс».

Накануне, 2 марта, в Сети разошлась опубликованная в Facebook аудиозапись, на которой женщина оскорбляет ученицу из-за невыполненного задания, а также кричит на других детей, предупреждая, что с ней «лучше не связываться».

«Я не раз вам это говорила. Я не посмотрю, что вы семиклассники. Вешайтесь лучше», – звучат слова учительницы на аудиозаписи.

Об инциденте стало известно благодаря члену Совета по правам человека при главе Башкирии Динару Зайнуллину. Он рассказал, что получил материал от матери ученицы школы в селе Мурсалимкино Салаватского района. Педагог была уволена в тот же день, согласно пункту 2 статьи 136 ТК РФ («Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника»).

Каримова отметила, что до настоящего момента жалоб на учительницу не поступало ни от коллег, ни от родителей учащихся или самих детей. Чиновница сообщила, что уволенная педагог сожалеет о произошедшем. Бывшая учительница принесла извинения девочке и ее маме, не раскрыв тем не менее мотивов своих действий.