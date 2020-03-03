Подполковник Волгоградской академии МВД, где была массовая драка, признал вину

Начальник факультета профподготовки Волгоградской академии МВД уволен из-за ночной массовой драки между полицейскими.

Как пишет издание V1.ru, инцидент произошел в середине января, однако известно о нем стало только сейчас.

Сообщается, что в ходе построения между полицейскими из Калмыкии и Волгоградской области, которые проходили профессиональную переподготовку, произошел конфликт. Согласно одной из версий, калмыцкие полицейские сделали волгоградцам замечание из-за шума во время инструктажа, а те, в свою очередь, грубо ответили. Ночью произошла массовая драка, в результате которой волгоградский сотрудник МВД был госпитализирован с сотрясением мозга.

В СК подтвердили факт столкновений, отметив, что пострадавший «отделался незначительными травмами». Там добавили, что по факту происшествия ведется проверка.

Уволенный подполковник Олег Дегтярев заявил, что как руководитель полностью признает свою вину, однако считает наказание несоразмерным. «Я прослужил 25 лет, отдал их Родине. А в итоге выгнали, как щенка. Я считаю, это немного не правильно», – сказал силовик.

Олег Дегтярев удостоен медалей «За доблесть в службе», «За отвагу» и прочих наград, отмечает издание. Его уволили без материального обеспечения, не дав доработать до пенсии.