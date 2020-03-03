Памятную доску Юрию Лужкову разместят на стене дома на 3-й Тверской-Ямской улице

Столичные власти установят мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который умер в конце прошлого года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московской администрации, доска будет закреплена на доме, где проживал бывший градоначальник, по адресу 3-я Тверская-Ямская, 48. Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава государства поручил увековечить память Юрия Лужкова и отметить его вклад «в становление российской государственности и развитие Москвы».

Президент высказался за установку доски на доме, где жил бывший мэр, а также порекомендовал присвоить имя Лужкова городскому университету управления правительства Москвы, основанному экс-градоначальником в 1994 году.

Юрий Лужков руководил Москвой на протяжении 18 лет. В сентябре 2010-го занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Бывший столичный градоначальник скончался 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.