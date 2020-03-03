Издевавшемуся над Шамсутдиновым солдату могут дать 2 года колонии

Гособвинитель по делу об издевательствах над рядовым Шамсутдинов и другими служащими забайкальской военной части Сергей Котов предложил назначить подсудимому, рядовому Мухатову, в качестве наказания два года колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей. Прения проходили в Читинском гарнизонном военном суде, пишет Lenta.ru.

Обвиняемый признал свою вину, извинился перед потерпевшими, возместил им моральный вред и попросил о снисхождении — назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. К уголовной ответственности Мухатов привлекается впервые. Также сторона защиты настаивает, что один из родителей Мухатова имеет инвалидность и за ним необходимо ухаживать.

Всего по делу проходит шесть потерпевших, которых обвиняемый в течение нескольких часов заставлял выполнять физические упражнения и избивал их кулаком в боксерской перчатке, уточняет «РИА Новости».

Сейчас Мухатов находится в военной части под мерой пресечения в виде наблюдения командованием, хотя срок его службы закончился еще в декабре.

Ранее психиатрическая экспертиза признала вменяемым солдата Рамиля Шамсутдинова, который в октябре минувшего года расстрелял своих обидчиков в военной части Забайкалья, пишет ТАСС.