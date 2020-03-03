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Дерипаска требует с Навального рубль компенсации из-за роликов на Youtube-канале

Общество
18:02, 03 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бизнесмен Олег Дерипаска просит взыскать с Алексея Навального рубль в качестве возмещения ущерба деловой репутации.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск миллиардера Олега Дерипаски против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Исковое заявление было подано 26 февраля, указано в карточке на сайте судебной инстанции. В качестве лица, подавшего иск обозначен «Дерипаско Олег Владимирович».

Адвокат бизнесмена Алексей Мельников пояснил, что Дерипаска просит защитить свою деловую репутацию. «Господин Навальный распространил не соответствующую действительности информацию о том, что мой клиент пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты. Мы утверждаем, что подобная информация не соответствует действительности, просим суд обязать Навального опровергнуть ее и взыскать с Навального символическую компенсацию морального вреда в размере один рубль», – приводит его слова ТАСС. Юрист уточнил, что речь идет об информации, которая фигурировала в ряде роликов на Youtube-канале Навального.

Оппозиционер прокомментировал иск миллиардера. «За что, не знаем, но записали его почему-то как "Дерипаско"», – написал Навальный в своем блоге.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Олег Дерипаска назвал статью Financial Times об отмывании денег для российских властей «очередной порцией брехни».

Теги: #Рубль #Навальный

Рубрика: Общество

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