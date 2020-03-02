Закрывается основанная около 25 лет назад сеть магазинов "Красный куб"

Российская сеть магазинов подарков и сувениров «Красный куб» освобождает помещения в столице, а также в регионах.

Как поясняется в письме компнаии, на которое ссылается «Коммерсантъ», сеть отказывается от работы по авансовой системе и прекращает предоставлять партнерам кредиты, в связи с чем расторгает договор комиссии, останавливает поставки и просит вернуть долги и пени. Бонусная программа сети перестанет работать уже в марте.

Сеть магазинов «Красный куб» открылась в 1996 году. К 2007-му она стала крупнейшей розничной сетью подарочных магазинов в России. Тогда по всей стране работало 200 торговых точек. Сейчас у «Красного куба» 16 магазинов.

По словам собеседников издания, «Красный куб» не обновлял формат в течение последнего десятилетия. Между тем на рынке появлялись новые сети, специализирующиеся на подарках и сувенирах. Кроме того, подарки стали чаще заказывать на таких площадках, как AliExpress, Ozon и Wildberries.