В Оренбурге сотрудницы МВД и суда разрисовали лифт жилого дома сердечком

Камеры видеонаблюдения в одном из жилых домов Оренбурга зафиксировали акт вандализма со стороны представительниц судебной и правоохранительной систем, передает Legal.Report.

Видео, на котором две девушки заходят в лифт и одна из них начинает разрисовывать стены баллончиком краски, было выложено в сети. В результате местные жители опознали в них секретаря арбитражного суда и дознавателя полиции.

УМВД по Оренбургской области уже сообщило, что девушки сами отмыли лифт. В ведомстве будет проведена проверка, в соответствии с которой будет принято законное решение. Дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и руководители дознавателя.

В арбитражном суде ситуацию, связанную с их сотрудницей, не комментируют, поскольку пресс-секретарь инстанции находится в отпуске.