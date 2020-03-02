В Астрахани завели уголовное дело из-за интимной связи учительницы с подростком

СК возбудил дело после публикаций о сексуальной связи учительницы одной из астраханских школ с девятиклассником.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Астраханской области, дело заведено по части 1 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

«По версии следствия, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемая совершала развратные действия в отношении подростка», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в данный момент время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, ход расследования находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

В середине февраля астраханские СМИ написали, что учительница школы №32 занималась сексом с девятиклассником. Видео, заснятое другими учащимися, появилось в интернете и вызавало широкий резонанс, следователи начали проверку информации. По данным «РИА Новости», директор школы уволилась по собственному желанию.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков с 2016 года выросло на 20%.