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Учителя башкирского языка уволили за обвинение школьницы в алкоголизме

Общество
16:11, 02 марта 2020

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Салаватском районе Башкирии уволили преподавательницу башкирского языка и литературы, которая ранее грубо высказалась в отношении ученицы и ее одноклассников. Это решение было принято районным отделом образования, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в субботу во время урока в школе села Мурсалимкино. Одна из учениц записывала аудио во время того, как педагог отчитывала ее одноклассницу.

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — цитируют СМИ слова учительницы с аудиозаписи. Далее женщина оскорбляла всех учеников класса за то, что они «беспредельничают» и не соблюдают субординацию.

Запись была направлена матерью ученицы в Совет по правам человека в Башкирии. Совет инициировал разбирательство, к которому подключился министр образования Республики Айбулат Хажин.

Рубрика: Общество

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