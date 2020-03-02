Учителя башкирского языка уволили за обвинение школьницы в алкоголизме

В Салаватском районе Башкирии уволили преподавательницу башкирского языка и литературы, которая ранее грубо высказалась в отношении ученицы и ее одноклассников. Это решение было принято районным отделом образования, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в субботу во время урока в школе села Мурсалимкино. Одна из учениц записывала аудио во время того, как педагог отчитывала ее одноклассницу.

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — цитируют СМИ слова учительницы с аудиозаписи. Далее женщина оскорбляла всех учеников класса за то, что они «беспредельничают» и не соблюдают субординацию.

Запись была направлена матерью ученицы в Совет по правам человека в Башкирии. Совет инициировал разбирательство, к которому подключился министр образования Республики Айбулат Хажин.