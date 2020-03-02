Правозащитники предложили убрать из КоАП проституцию и "социальные группы"

Правозащитный центр «Мемориал» и комитет «Гражданское действие» совместно с юристами «ОВД-Инфо» направили в Минюст свои замечания по обновленному Кодексу об административных преступлениях, передает «Коммерсантъ».

Эксперты в области прав человека предложили отказаться от формулировки «социальная группа». Ее абстрактность позволяет привлекать к ответственности по статье о «возбуждении ненависти либо вражды» по отношению к тем группам, которые не являются дискриминируемыми.

«К сожалению, практика идет по иному пути: "социальной группой" признаются сотрудники правоохранительных органов или "представители власти", а ЛГБТ, например, не признаются», — поясняет юрист «Мемориала» Татьяна Глушкова.

Также правозащитники призвали убрать из КоАП статью, криминализующую тех, кто оказывает сексуальные услуги. Директор движения секс-работников Ирина Маслова отметила, что эта практика приводит к тому, что женщины, вовлеченные в проституцию, в итоге с судимостью не могут найти другую работу. Иногда из-за судимости им отказывают в кредитах.

В «Гражданском содействии» предлагают более подробно прописать критерии, по которым можно было бы выдворять мигрантов из страны. Несмотря на то, что сейчас выдворение де-юре значится дополнительным наказанием, чаще всего оно становится основным и применяется даже за малейшие правонарушения.

Статья о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, по мнению правозащитников, тоже должна быть ликвидирована из законодательства. За время введения с 2013 года ее применяли даже за обсуждение темы и публикацию материалов об ЛГБТ на личных страницах.

Вместе с этим юристы от правозащиты предложили уточнить статьи закона о пропаганде наркотиков и отменить ответственность НКО-«иноагентов» за «непредставление сведений».

В статьях процессуального кодекса предложено добавить возможность пересмотра административных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. А в срок административного задержания предлагается включить и время пути до ОВД.

Предположительно объем нового КоАП содержит чуть менее 600 страниц. При этом на общественное обсуждение был выделено всего четыре недели.