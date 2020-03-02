Лжеминёр был задержан у столичного главка на встрече с "единомышленниками"

1 марта правоохранители задержали в Москве подозреваемого в оповещении о заведомо ложных данных об актах терроризма. Им оказался 31-летний мужчина по имени Григорий, передает АГН «Москва».

Первый звонок от лжеминёра поступил на номер «02» 29 февраля. Гражданин сообщил полиции о заложенных бомбах на Казанском, Ленинградском, Павелецком, Белорусском, Ярославском, Курском и Савеловском вокзалах. Вместе с этим, по сообщению Григория, заминированными оказались все аэропорты в Москве, аэропорт Пулково в Петербурге и центральный рынок в Магадане. Также мужчина предупредил, что из России сейчас незаконно вывозят порядка 100 тонн золота.

На вопрос о своем местонахождении мужчина ответил, что стоит около Вечного огня на Красной площади. Полицейские приехали на место, но не обнаружили там минёра. Позже выяснилось, что мужчина представился по телефону своим именем. Правоохранители решили подыграть нарушителю и представились его единомышленниками.

Под предлогом личной встречи Григория пригласили к зданию главка МВД, на Петровку, 38. Мужчина прибыл туда на следующий день и его задержали.

Напомним, что ложные сообщения о минирования поступают на электронные адреса служб безопасности, муниципальных, государственных, частных учреждений и правоохранителей с ноября 2019 года.