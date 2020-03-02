Даниил Конон получит 100 тысяч компенсации за незаконное уголовное преследование

Экс-фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля Даниилу Конону присудили за неправомерное преследование 100 тысяч.

Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы, передает «Интерфакс».

Даниил Конон был задержан и арестован после прошедшей 27 июля в центре столицы несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября СК прекратил уголовное преследование активиста, а также четырех других обвиняемых в участии в массовых беспорядках, выпустив их из СИЗО.

В декабре Тверской суд Москвы назначил Конону 15 суток административного ареста, однако освободил его от наказания, засчитав дни, проведенные под арестом в августе. Защита потребовала за незаконное уголовное преследование компенсацию в размере 1,2 млн рублей.