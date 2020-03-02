Бывший охранник, захвативший людей в ТЦ на Филиппинах, задержан полицией

Освобождены все заложники, которых вооруженный мужчина удерживал в торговом центре в пригороде Манилы Сан-Хуане.

Как пишет портал Rappler, захватчик отпустил людей и был задержан полицией.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в городе Сан-Хуан под Манилой вооруженный захватчик, предположительно уволенный охранник торгового центра, взял в заложники приблизительно 30 человек. Один раненый был доставлен в медучреждение.

Сообщается, что в ходе переговоров с правоохранительными органами захватчик потребовал отставки своего бывшего руководства. Шестеро его экс-начальников принесли извинения и согласились на требования преступника, чтобы спасти заложников.