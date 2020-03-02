Арестованный за взятку иркутский чиновник подавился при попытке проглотить улику

Замруководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев съел улику во время задержания.

Об этом пишет «РИА Новости». На видео, попавшем в Сеть, запечатлено, как чиновник хватает со стола лист бумаги, засовывает его в рот и пытается прожевать, при этом давясь.

Уточняется, что Журавлев взят под стражу за взятку в размере 160 тысяч рублей по решению суда. Как сообщает портал IrkutskMedia.ru, вместе с ним были задержаны еще несколько должностных лиц. При обыске в кабинете одного из них был найден кокаин.

Уточняется, что замглавы Россельхознадзора арестован на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»). Чиновнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет.



