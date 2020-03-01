С сегодняшнего дня в наземном транспорте Москвы больше не будет Wi-Fi

С 1 марта в московских автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах больше не будет бесплатного Wi-Fi, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами работы беспроводного интернета. К этому выводу в ведомстве пришли на основании опроса пассажиров.

Госпредприятие при этом уверяет, что отключение будет временным и уже во второй половине 2020 года Wi-Fi MT_Free снова появится в наземном транспорте столицы: «"Мосгортранс" подготовит обновленные требования к сервису. Для этого проведут опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса», — пояснили «Интерфакс» в пресс-службе.

Там также уточнили, что беспроводная сеть в московском метро продолжит работать в прежнем режиме, а после обновления «сервис планируется запустить на магистральных маршрутах», связывающих центр с отдаленными районами.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в России могут разрешить технологию Wi-Fi 6, который уже реализован в новых моделях смартфонов и ноутбуков и может стать конкурентом сети 5G.