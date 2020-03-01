Пять сел на Алтае оказались изолированы из-за снега

Спасательные службы в Алтайском крае вынуждены доставлять продукты жителям пяти изолированных сел на снегоходах.

Дороги там были закрыты из-за сильной метели, передает телеканал ОТР. Сейчас осадки прекратились, но коммунальные службы еще не расчистили подъезды к селам.

«Алтайская правда» писала, что в работе над очисткой асфальта было задействовано порядка пятисот единиц техники. На большинстве дорог движение восстановлено еще 28 февраля, но в ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения и при возможности отложить поездки на дальние расстояния.