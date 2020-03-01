Московские активисты призвали православных поддержать политзаключенных

Активисты провели одиночные пикеты в поддержку политзаключенных возле Храма Христа Спасителя в Москве.

«Мы призываем всех православных заступаться за узников совести. За политзаключенных и за тех, кто пострадал за веру, как "Свидетели Иеговы" [запрещенная в России организация] — люди сидят в тюрьме за свою веру», — пояснил «Новой газете» фигурант «московского дела» Алексей Меняйло, участвующий в мероприятии.

Выбор даты для акции активисты выбрали также не случайно: дело в том, что с завтрашнего дня по православному календарю начинается Великий пост. Меняйло уверен, что «смысл поста не в еде, а в том, чтобы делать поступки милосердия». «Пост это самое время бороться за справедливость. Православие — это не про молиться и поститься, а про изменение мира своими делами», — считает он.

В социальных сетях активист также писал, что Иисус Христос «был распят по сфабрикованному против него политическому делу».

Накануне, по данным Sobesednik.ru, Меняйло был одним из участников марша Немцова, где также выступал в защиту политических заключенных.