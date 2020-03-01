Экс-мэру Новосибирска вручили медаль "К 140-летию Сталина"

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил своему бывшему коллеге по должности Ивану Индинку медаль ЦК КПРФ «К 140-летию Сталина». Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на пресс-службу обкома КПРФ.

«В тяжелейшие 90-е годы, когда не было денег, не работали заводы, процветал бандитизм. Первое решение, чтобы нашим ветеранам были предоставлены льготы, подписала администрации под управлением Ивана Индинка», — заявил Локоть, вручая награду бывшему мэру.

Напомним, 9 мая в Новосибирске был открыт памятник Иосифу Сталину. Архитектурное произведение расположилось на территории местного обкома КПРФ. На реализацию задумки по установке памятника было потрачено более полумиллиона рублей.