В силу вступил закон, позволяющий охотиться на животных в вольерах

В России разрешили охотиться на зверей, которые содержатся в полувольных условиях или в искусственной среде обитания.

Соответствующий закон вступил в силу, пишет «Парламентская газета».

В документе определяются условия охоты на огороженных участках размером в несколько десятков гектаров. В настоящий момент на территории РФ насчитывается 236 таких вольеров. Ранее в них можно было разводить животных для продажи либо для того, чтобы выпустить их на свободу. Отныне на этих участках можно устраивать любительскую и спортивную охоту.

Минимальные размеры участков и другие требования к вольерам позднее установит Минприроды, отмечает издание.

В соответствии с законом, предоставлять услугу имеют право юридические лица и ИП на основе лицензии и при наличии охотхозяйственного соглашения. Нарушающие требования к содержанию животных фирмы будут лишаться разрешения на такую деятельность.

Отмечается, что все животные должны находиться в собственности хозяев вольеров. Охотиться на них можно будет только по путевкам, оформленным местными властями. Вход на огороженные территории без разрешения будет запрещен.

Минимальные размеры участков и другие требования к вольерам позднее установит Минприроды, отмечает издание.

Депутаты Госдумы приняли закон в окончательном чтении 11 февраля. Авторы инициативы указывали на то, что охота в полувольных условиях активно практикуется западными странами, которые таким образом поддерживают численность диких животных. По словам зампреда Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Лисовского, в России до этого были нелегально огороженные территории, на которых отстреливались животные, теперь же вольерную охоту будет контролировать государство.