В Севастополе уроженец Еревана представлялся сотрудником ФСБ

Подозреваемый в мошенничестве на территории Севастополя уроженец Армении отправлен под арест на два месяца, пишет «Крыминформ».

Мужчина представлялся своим жертвам сотрудником отдела по информационным вопросам в структуре УФСБ. Согласно версии следствия, за взятку размером в 60 тысяч долларов он предлагал желающим занять любую должность в местном Управлении ФСБ. Сумма якобы предназначалась для некоего «покровителя» в силовой структуре.

В результате следственных мероприятий злоумышленник был задержан при передаче первой части взятки. В этот же момент его задержали настоящие сотрудники ФСБ. Мужчина признал вину полностью. Спецоперация была проведена в январе.