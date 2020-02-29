В Петербурге на марше памяти Немцова задержаны по меньшей мере пять человек

В Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой площади завершился марш, посвященный памяти политика Бориса Немцова.

«В Санкт-Петербурге прошло публичное мероприятие, в котором приняло участие около тысячи человек», – цитирует РБК пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как передает «Мойка 78», марш начался у станции метро «Горьковская» в полдень. Оттуда колонна двинулась к Соловецкому камню на Троицкой площади. Участники акции возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в СССР и борцам за свободу.

В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, пишет издание. Их доставили в отделения полиции Петроградского района. По данным «ОВД-Инфо», задержаны шестеро участников марша.

«Фонтанка» пишет, что для обеспечения порядка на марше были задействованы порядка 800 сотрудников Росгвардии.

Отмечается, что 27 февраля власти Петербурга санкционировали марш в память Бориса Немцова. Организаторы акции в качестве целей мероприятия указывали «осуждение политических репрессий» и «нарушений прав и свобод человека», а также «требование сменяемости власти». Перед этим администрация Петербурга дважды отклоняла заявки на проведение шествия в центре города.