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Москвичи сдали на переработку почти 52 тысячи новогодних елей

Общество
12:49, 29 февраля 2020

В столице завершилась ежегодная акция «Елочный круговорот» по сбору новогодних деревьев на переработку.

Об этом заявил заместитель мэра Петр Бирюков, передает «Интерфакс». По его словам, в 2020 году москвичи отправили на утилизацию 51 тысячу 813 хвойных, что почти в два раза больше, чем в 2019-м.

«Собранные елки перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах», – рассказал заммэра. 

Отмечается, что в рамках акции «Елочный круговорот», которая проводится с 2016 года, ГПБУ «Мосприрода» и префектуры Москвы организовали свыше 440 пунктов приема. За первые две недели января было сдано более 22 тысяч новогодних деревьев.

В середине февраля сообщалось, что жители столицы поставили рекорд по количеству отправленных на утилизацию елей.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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