Депутат МГД потребовал выяснить, почему подростки употребляют наркотики в парке

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов обратится в прокуратуру в связи с госпитализацией двух подростков после употребления наркотиков, передает АГН «Москва».

Девушка и юноша 16-17 лет были госпитализированы из Таганского парка в Москве во время мероприятия «Ночь на катке». Уточняется, что юноша находится в реанимации, а девушка ослепла и пребывает в состоянии средней тяжести.

Депутат потребует от прокуратуры провести проверку в отношении директора и администрации парка. «Считаю важным выяснить, как наркотические вещества попали к подросткам и почему они беспрепятственно могли употреблять пиво и наркотики непосредственно в городском парке. В понедельник направлю запрос на имя прокурора Москвы Д. Г. Попова для проведения проверки», — написал Щитов в своем Телеграм-канале.