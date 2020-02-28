Учёные установили, что белые медведи на участках "Роснефти" максимально упитанны

В 2019 году учёные совместно с АНО «Общество дикой природы» провели исследование состояние белых медведей, обитающих на территориях НК «Роснефть». Как сообщает пресс-служба компании, специалисты пришли к заключению, что медведи там оказались максимально упитанными.

Максимально упитанные мишки

В 2019 году эксперты надели на двух белых медведиц ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. Позднее в ходе их осмотра выяснился интересный факт – оказалось, что белые медведи, обитающие на территориях, за которые отвечает «Роснефть», прекрасно питаются.

«Ученые обследовали животных: определили линейные размеры тела, установили их возраст и измерили вес. Были получены пробы крови, шерсти и экскрементов для дальнейшего изучения. Состояние животных оценено высшим баллом по шкале упитанности», – рассказали в пресс-службе.

Полевые работы по учету медведей и сбору биоматериалов ученые и эксперты «Общества дикой природы» намерены продолжать и в 2020 году. Помимо этого, они планируют выдвинуть свои предложения по долгосрочному мониторингу популяций белого медведя на участках «Роснефти».

Как «Роснефть» способствует изучению медведей?

Забота об экологии и окружающей среде является приоритетным направлением «Роснефти» во всех сферах ее деятельности. По стратегии «Роснефть-2022» компания должна стать лидером в промышленной и экологической безопасности. Она оказывает содействие исследованиям редких зверей, среди которых особое место занимает белый медведь.

Кроме того, в январе этого года Компания присоединилась к реализации нацпроекта «Экология». «Роснефть» и Минприрод России подписали Соглашение о взаимодействии, которое способствует развитию сотрудничества в области сохранения биологического разнообразия.

В рамках неё «Роснефть» будет на протяжении четырех лет осуществлять корпоративную программу, направленную на изучение, сохранение и мониторинг ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости экосистем Арктики. Белый медведь – основной их представитель. Среди других видов также белая чайка, атлантический морж и дикий северный олень. Министерство при этом окажет информационно-аналитическую и научно-методическую помощь с выполнением этой программы.

«Роснефть» заботится обо всех белых медведях в зоопарках России

С 2014 года под опекой Компании находятся белые медведи во всех 16 зоопарках России. По состоянию на 2020 год «Роснефть» обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 35 белых медведей. Также компания реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе спасению и реабилитации осиротевших молодых животных.

В 2018-2019 годах компания участвовала в спасении годовалых Марфы и Урсулы — медвежат из Норильска и с острова Диксон на севере Красноярского края. Сейчас они оба находятся в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске, где для них строится просторный вольер.

«Роснефть» рассказывает о белом медведе

В феврале этого года при участии «Роснефти» красноярский парк совместно с ФГБУ «Заповедники Таймыра» подвели итоги третьего художественно-литературного конкурса для детей «Звезда Арктики — Умка». Он посвящён животным, населяющим северные территории Красноярского края и белому медведю как символу Арктики. В 2019 году конкурс стал Всероссийским: в нем приняли участие 560 детей от четырех до 18 лет из множества регионов страны, начиная от Архангельской области и заканчивая Ямало-Ненецким автономным округом. Это позволило ему поставить рекорд по охвату.

А в конце 2019 года на экраны вышел заключительный эпизод легендарного мультсериала «Умка». Он стала последним в трилогии о приключениях белого медвежонка. Создание этой части приурочено к 50-тилетию мультфильма. «Роснефть» стала генеральным спонсором проекта, который также поддержало Минкультуры РФ.

Интересные факты:

По данным экспертов, на настоящий момент на Земле существует от 22 до 31 тысячи белых медведей, которые населяют весь арктический бассейн с его побережьями и островами. Границ для этого вида не существует, однако его распространение зависит от наличия морского льда и мест, пригодных для обустройства самками родовых берлог, а также доступности пищи. Белый медведь имеет особый природоохранный статус по всему ареалу обитания.

Самый крупный медведь

Являясь крупнейшим наземным хищником, белый медведь может весить до 1000 кг и достигать трех метров в длину;

Теплоизоляция

Его мех на самом деле не белый, а прозрачный: волос внутри полый и заполнен воздухом, что помогает животным лучше сохранять тепло;

Новорожденные медвежата

Их вес не превышает 300 грамм. Они выходят из берлоги через четыре-пять месяцев после рождения. Медвежата остаются с матерью около двух лет, пока учатся выживать в Арктике