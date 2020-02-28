Росгвардия собиралась закупить наклейки "На Берлин" по госпрограмме вооружения

Управление Росгвардии по Новосибирской области объявило аукцион, по которому к празднованию Дня победы в ведомстве намерены приобрести наклейки с надписью «На Берлин», однако не дороже чем за 436 рублей за штуку.

По данным, указанным в документе, закупка выполняется «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения».

Кроме того, в заявке также указаны наклейки «Пропускать везде» с гербом и флагом РФ, а также стикер с рисунком туфельки на фоне красного треугольника и прочее. Начальная цена контракта — 800 тысяч рублей.

«Я ничего такого не размещал», — пояснил «Открытым Медиа» специалист, ответственный за аукцион. В свою очередь, официальный представитель Росгвардии Василий Грибакин сообщил, что намерен разобраться в ситуации.