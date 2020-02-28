По делу о гибели получившего ожоги в ОВД Калининграда задержан экс-полицейский

Калининградского экс-полицейского задержали по подозрению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

Речь идет о бывшем начальнике смены дежурной части Николае Плебухе, передает «Дождь». Его задержание связано с гибелью 36-летнего Ивана Вшивкова, которого доставили в отдел полиции по Московскому району Калининграда в октябре 2019 года, предположительно, за мелкое хулиганство. Вшивков скончался от сильных термических ожогов в больнице, куда его привезли из отделения полиции. По словам правоохранителей, в ОВД он сломал батарею, в результате чего из нее хлынул кипяток. Полицейские утрерждали, что мужчина также разбил видеокамеру, установленную в помещении, и в целом вел себя агрессивно. Родственники Вшивкова сомневаются в достоверности этих сведений.

После инцидента двое сотрудников отдела полиции были уволены, СК возбудил дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Мать погибшего Ольга Вшивкова обратилась в прокуратуру.

Плебуха подозравеют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Согласно материалам дела, он знал, что в камере повреждена система отопления, однако продолжал держать там Вшивкова. В УМВД России по Калининградской области пояснили, что начальник смены «не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением» задержанного.