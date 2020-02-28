Похолодание в начале весны ожидается только в Северо-Западном федеральном округе

В марте средняя температура будет выше нормы в московском регионе, а также в арктической зоне Урала и Западной Сибири.

Об этом со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина сообщает «РИА Новости». По его словам, в первой половине марта на территории всего ЦФО температура будет выше климатической нормы на семь-десять градусов. Минусовых значений в московском регионе в первые пять дней весны не ожидается, отметил синоптик.

Варакин уточнил, что в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура будет на пять-шесть градусов выше нормы. В Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской области и на западе Коми отклонение составит около пяти градусов. «Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская область, и так далее», – сообщил Варакин. Он отметил, что в Ростовской и Астраханской областях превышение составит восемь градусов.

По прогнозам Росгидромета, еще более ярко выраженное превышение средних значений намечается в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, в Ямало-Ненецком автономном и Ханты-Мансийском округах температура будет выше нормы на восемь-десять, на Таймыре – на 12.

«В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», – сказал глава ситуационного центра.

По его данным, относительно холодно будет только в Северо-Западном округе, а также, возможно, на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии и Пермском крае. «Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим», – сказал метеоролог.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что синоптики обещали жителям европейской части России периоды похолодания до минус десяти градусов в марте.