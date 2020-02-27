В половине медучреждений России нет горячей воды, сообщила Счетная палата

Счетная палата заявила, что в 35% медицинских учреждений России нет канализации, а в 30,5% — водопровода, об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на отчет ведомства по данным на начало 2019 года.

Эксперты утверждают, что в половине (52%) всех больниц и поликлиник нет горячей воды, при этом центрального отопления нет в 41%.

"Медицина попросту развалена". Пикеты врачей у Минздрава: репортаж

("Что происходит в стране со здравоохранением – не секрет, это ужасно")

Аудиторы оценили состояние 14% из всех таких строений как аварийное.

Также отмечается проблема снижения численности кадров: количество врачей в 2018 году снизилось на 1%, а младшего медперсонала — на 32%. При этом представители Счетной палаты обращают внимание на дефицит специалистов специализирующихся в области педиатрии и оказании помощи детям, при этом свыше 7% из работающих в этой сфере людей «не имеют необходимой квалификации».

«По эффективности расходов в системе здравоохранения Российская Федерация занимает одну из последних позиций», — уверен президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг. Он объясняет, что увеличение дотаций государства в эту область «при некорректном планировании и нечетком процессном управлении… не улучшит систему здравоохранения».

"Недоверие к врачам – это недоверие к нынешней системе в медицине"

(Sobesednik.ru спросил, почему россияне не доверяют медикам, у председателя независимого профсоюза медиков «Действие» Андрея Коновала)

Также специалисты указывают на несовершенство законодательной базы в этой сфере. По мнению академика РАН, президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, это «ставит под угрозу выполнение задачи "повысить доступность медицинской помощи детям"».