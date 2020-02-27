В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

Глава Миздрава Германии Йенс Шпан заявил о начале эпидемии коронавируса в стране.

Он сообщил, что на территории ФРГ выявлены 22 случая заболевания новым типом пневмонии. Только за последние сутки болезнь была подтверждена у семи человек.

Среди зараженных есть воспительница детского сада. Также под карантином находятся два работника частных медучреждений. У некоторых из инфециорванных есть дети, посещающие школу, которые также не должны покидать дома. При этом власти немецкого региона (Северный Рейн — Вестфалия), по словам земельного министра здравоохранения Карла-Йозефа Лаумана, намерены принять меры для изоляции больных.

По мнению Шпана, этот вирус необычен тем, что не всегда удается отследить его распространение, передает Deutsche Welle.

Ранее Sobesednik.ru писал о быстром распространении вируса в Италии. В этой связи Федеральное агентство по туризму России опубликовало рекомендацию туроператорам перестать продавать билеты туда, а также в Иран и Южную Корею, где из-за эпидемии свыше 400 тысяч человек подписали петицию об отставке президента Мун Чжэ Ина, который, по их мнению, не смог сдержать болезнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коррейское телевидение.