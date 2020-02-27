Младенцы голосуют за реновацию. И никакого мошенничества?

Издание «Открытые медиа» обнаружило массовые фальсификации подписей за проект реновации в московском районе Можайский. За снос домов, в число которых попали и такие, что просто нуждались в косметическом ремонте, «голосовали» граждане, умершие за 10-20 лет до появления в лексиконе москвичей слова «реновация». А также восьмимесячный младенец и его пятилетний брат; люди, вовсе не проживающие по указанным адресам, и около сотни жителей построенной в 2019 году новостройки.

Причем жители новостройки действительно голосовали, но не за реновацию, а за строительство новых школ и поликлиник, что реально необходимо. Плотность населения в Можайском районе усилиями реноваторов должна подскочить более, чем на четверть. Однако школ и поликлиник проект реновации района традиционно не предусматривает.

– Для меня, честно говоря, это не было новостью, – поделился с Sobesednik.ru депутат района Можайский Павел Смирнов («Яблоко»). – Слушания по любым проектам проходят «как всегда». Управа и префектура постоянно манипулируют голосами жителей. Плюс публичные слушания носят рекомендательный характер. И управа скорее занимается ими ради каких-то своих показателей, а мнение людей их не интересует.

По словам нашего собеседника, в районе действительно есть немало людей, которые не против переезда по реновации.

– Но на мой взгляд, их жилье просто нуждается в косметическом ремонте, – говорит депутат. – Эти граждане просто не желают, что называется, этим заморачиваться и хотят просто переехать в новую квартиру. У нас в реновацию попали несколько очень хороших сталинок и девятиэтажек.

Как рассказал Павел Смирнов, некоторые жители уже получили новые квартиры. Но дома, в которые они переехали, не имеют к реновации никакого отношения – их строили по другим программам, а к реновации потом просто приспособили. По словам депутата, никто из новоселов на новое жилье не жалуется. По крайней мере ему об этом не известно. На вопрос, начиналось ли какое-то строительство непосредственно по реновации, депутат ответил, что с этим «ничего не понятно».

Район Можайский в плане активности жителей занимает далеко не лидирующие позиции. Об этом говорит уже то, что в районном совете депутатов всего два неединоросса. То есть в 2017 году почти никто не пришел поддержать независимых кандидатов на муниципальные выборы. В Мосгордуме район тоже представляет единоросс – за независимых кандидатов в МГД в сентябре 2019 тоже голосовали неохотно. Одно из последствий – тотальная уплотнительная застройка, которую гражданам еще предстоит пережить. Реновационный план у них испещрен красными точками приговоренных домов.