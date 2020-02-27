Гаага, ЮКОС и Грузия против России: обзор юридических новостей

После немалого перерыва возвращаемся к нашим «юридическим баранам». Начнем с международных судов. Есть движение по делу Грузии против России. В январе прошлого года Европейский суд по правам человека присудил Грузии 10 млн евро за ситуацию, имевшую место еще в 2006 году. Тогда за высылку российских дипломатов попробовали кошмарить многих простых грузин, находившихся в России. Многих при этом лишали свободы, сообщалось даже об умерших.

В результате последовал суд, длившийся и правда не одно десятилетие (Грузия обратилась в ЕСПЧ в 2007). Из заявленных 70 млн признаны судом были 10, а из 4634 человек число потерпевших округлили до 1500. Кроме того, был учтен аргумент России предоставить исчерпывающий список пострадавших лиц. И вот эта бюрократическая мелочь пока является эффективным якорем в исполнении этого решения.

Что предшествовало этой новости, ведь срок исполнения январского решения, как и всех решений ЕСПЧ, равен трем месяцам, неизвестно. Но, как стало известно «Ведомостям», российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) «о серьезных проблемах» при исполнении данного вердикта. Ведь истец — Грузия — должна была создать механизм расчета компенсаций и уточнить список пострадавших лиц и передать в этот же Комитет министров…

Видимо, маленький сосед решил передать все необходимое по указанному решению непосредственно на заседании КМСЕ, которое было запланировано в Тбилиси на 2 майских дня. Но следующая новость в том, что заседание КМСЕ перенесено из столицы Грузии в Страсбур. В том числе, наверно, из-за волнений прошлого года, которые вспыхнули в Тбилиси после прибытия российских парламентариев.

Возможно, уже после тех событий Россия решила не платить под любым предлогом. Только непонятно что делала весь год. Россия этой придиркой, а по факту нежеланием платить именно грузинским властям, напоминает сутягу. По хорошему, решение ЕСПЧ надо выполнять, тем более ситуация 2006 года действительно постыдная. Притеснять простых граждан из-за высылки дипломатов — не мировая практика. Заключается она в том, что государства в отношении друг друга применяют аутентичные меры… Но и здесь Россия захотела пойти своим путем. Как в 2006, так и в 2020 годах…

К каким ухищрениям прибегнут власти в деле ЮКОСа, по которому апелляционная инстанция Гаагского суда вернула решению о выплате 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа юридическую силу? Международный суд посчитал «дерибан» нефтянной компании именно национализацией, а опровергнуть это скорее не получится, хоть Минюст и заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде Нидерландов.

Напомню, нижестоящий суд решил, что Россия не присоединился к Энергетической хартии и отменил решение. А вот нынешний толковал следующим образом: несмотря на отсутствие ратификации Энергетической хартии Россия несомненно применяла эту хартию. А применять ее можно после принятия парламента полностью или необходим специальный отказ, которого по факту нет.

И вот совсем интересная деталь. Отсутствие ратификации и действие при этом международного акта — признано судом отклонением от норм российского законодательства. При этом суд указал, что Россия сама отклонялась от собственных норм, применяя нормы международного права. И привела в пример… присоединение Крыма, ведь в той ситуации российские власти в лице гаранта сделали запрос в Конституционный суд, который оперативно ответил, что «фактически принятие Республики Крым в состав Российской Федерации предусматривается как элемент применения рассматриваемого договора до его ратификации». Тогда это помогло… И сдается, что плоды пирровой внешнеполитической победы для внутреннего потребления пожинать в полному соку граждане начнут только сейчас…

Всем известна поговорка: «Закон — что дышло, куда повернешь...» И так далее. Она прекрасно зарекомендовала себя для властей внутри страны. Понаблюдаем, будет ли она действовать за ее пределами.