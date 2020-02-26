СК возбудил дело против готовивших нападение на саратовскую школу подростков

ФСБ пресекла подготовку массового убийства в образовательном учреждении Саратова, задержаны двое несовершеннолетних.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена подготовка вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова», – цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что речь идет о двоих гражданах России 2005 года рождения. Молодые люди были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. По данным ведомства, при нападении злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции для изготовления которых они нашли в интернете. Отмечается, что подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массового насилия.

СК Саратовской области возбудил уголовное дело по по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»). В данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В январе сообщалось, что в Челябинской области двое школьников готовили расстрел одноклассников, о чем стало известно от учительницы, которая увидела переписку подростков.