Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, которые допускают подлоги

Президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии МВД призвал жестко реагировать на фальсификации в работе правоохранителей и немедленно избавляться от таких сотрудников.

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — цитируют Путина «Известия».

Также президент отметил необходимость дополнительных мер по работе досудебной стадии уголовного расследования. Когда речь идет о резонансных делах, силовым ведомствам следует более тесно взаимодействовать друг с другом в расследовании обстоятельств того или иного преступления, передает ТАСС.