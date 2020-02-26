Посольство КНР требует прекратить проверку китайцев в транспорте Москвы

Китайские дипломаты обратились к московской администрации с просьбой прекратить проверку граждан КНР в транспорте.

Копия письма, адресованного столичному правительству и датированного 24 февраля, опубликовала «Новая газета». В нем выражается озабоченность тем, что московские чиновники в целях борьбы с распространением коронавируса проводят «повсеместный мониторинг прибывших лиц» из Китая. По словам дипломатов, это «вызывает непонимание и тревогу среди жителей Москвы и китайских граждан».

Ранее «МБХ медиа» писало о том, что столичная полиция совместно с сотрудниками метрополитена проверяет граждан КНР, а диспетчерам «Мосгортранса» предписано вызывать правоохранительные органы, если в салоне автобуса или троллейбуса замечены лица китайской национальности. Китайцев якобы останавливают и просят заполнить анкету, в которой, в частности, требуется назвать дату и цель прибытия в РФ, а также рассказать о наличии признаков ОРВИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте 21 февраля сообщил, что сотрудники метрополитена и «Мосгортранса» вместе с полицией и скорой помощью проводят «мониторинг прибывших из Китая». По словам градоначальника, для контроля передвижений граждан КНР используется городская система распознавания лиц.

В письме посольства отмечается, что подобная практика в отношении граждан КНР не применяется нигде, «даже в США и в западных странах». Дипломаты напоминают о высоком уровне российско-китайских отношений и указывают на то, что Москва «неоднократно» выражала поддержку Пекину в борьбе с распространением коронавируса. «Китайская сторона понимает необходимость принятия мер для профилактики и контроля эпидемии, рассчитывает на их соразмерный и недискриминационный характер», – подчеркивается в обращении.