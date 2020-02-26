Нарушившие границы РФ без объяснения причин пассажирские самолеты будут сбивать

Вооруженные силы России получили право уничтожать нарушившие границу РФ гражданские авиалайнеры и угнанные самолеты.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что воздушное судно подлежит ликвидации, если его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе или массовой гибели людей.

Документ утверждает порядок действий военных в случае нарушения российской границы гражданскими или военными самолетами. «При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказе подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются… при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», – указывается в документе.

В случае нарушения границы военным самолетом, который отказывается отвечать на визуальные или радиосигналы, по нему также будет применяться оружие на поражение.

Помимо этого, постановление разрешает сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.