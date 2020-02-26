Минстрой установит технические требования к собачьим приютам

Министерством строительства и ЖКХ объявлен конкурс на разработку свода технических и эксплуатационных правил к приютам. Предполагается, что проект должен быть готов уже в 2020 году, пишет ТАСС.

С начала текущего года субъекты РФ обязаны строить приюты для животных. До сих пор во многих городах проблемой бездомных животных занимаются только некоммерческие волонтерские организации. Вместе с этим, по новому закону об ответственном обращении с животными, запрещен отстрел безнадзорных псов, если те не являются неизлечимо больными.

Ранее сообщалось, что пока только 27 регионов подготовили соответствующую документацию по нововведениям в законодательстве. Зоозащитники отмечают, что в некоторых городах продолжается отстрел и ситуация еще долго будет ждать своего решения, поскольку многим муниципалитетам просто не хватит денег на содержание животных в приютах.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступал с предложение выделить из федерального бюджета деньги на содержание приютов в регионах России. Предложение было направлено в Минприроды.