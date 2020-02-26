"Критика нужна": Денис Симачев вынес дочери Кадырова "модный приговор"

Айшат Кадырова, дочь главы Чечни и глава собственного Дома Моды, во время «Русских сезонов» представила в Париже в старинном особняке возле Елисейских полей свою коллекцию дизайнерской одежды.

Коллекция называется «История любви»: около 50 нарядов голубого, бежевого оттенков, цвета бордо и изумруд, сделанных из шифона, кашемира, кожи, украшенных бисером, стразами и мехом. Коллекция очень понравилась ее отцу Рамзану Кадырову. Он также считает, что шоу не оставило равнодушным ни одного знатока и ценителя высокой моды. Более того, это событие значимо «не только для мира моды», этим шоу Айшат Кадырова «открыла многим глаза» на реальную жизнь современной Чеченской Республики. Участниками вечера стали видные представители мира искусства, журналисты, политики, дипломаты. И у дизайнера Айшат Кадыровой, разумеется, есть покупатели, которые высоко ценят ее творчество. И покупают продукцию ее Дома Моды Firdaws намного активнее, чем пишут даже хвалебные отзывы. Ну а критических отзывов вообще нет.

Но полное отсутствие критики — это совсем абсурдно, тем более в такой конкурентной и вкусовой сфере, как мода от кутюр. Хотя в этой конкретной ситуации причины отсутствия сколько-нибудь негативных отзывов всем и так понятны.

Мнением о коллекции Кадыровой Sobesednik.ru поинтересовался у Дениса Симачева, известного (и даже культового) дизайнера, владельца одноименных бутика и бара, ведущего «Городских пижонов» и «Модного приговора». Коллекции самого Симачева, к слову, каждый год демонстрируются на Неделе моды в Милане.

– Саму эту коллекцию мне трудно прокомментировать – я тут не в материале, так что боюсь ошибиться. Какие-то работы Айшат я видел раньше. Но очень тяжело высказать оценку, потому что я могу совершить ошибку…

– Какую? Раскритиковать?

– Нет. Просто я не совсем понимаю, что там комментировать. У меня нет для этого материала. Если бы я чуть глубже погрузился в проблематику, я бы, наверное, что-то сказал.

– Понимаю. А те работы Айшат, что вы видели когда-то раньше, давали надежду на то, что она будет прекрасным дизайнером?

– Конечно. Конечно. Я всегда говорил, что если человек хочет делать что-то творческое, нужно максимально ему в этом помочь. Потому что лучше, чтобы человек занимался творчеством, чем чем-то другим. Это мое убеждение.

– Денис, но как вам кажется: хоть кто-нибудь и когда-нибудь сможет высказать замечания насчет работы дизайнера Айшат Кадыровой?

– Критика, если он конструктивная, необходима всем – и мэтрам, и начинающим. Вне зависимости от фамилий. Я за то, чтобы и меня критиковали, и я готов конструктивно критиковать кого-то еще, потому что в этом есть большой позитив. Ты понимаешь, какие ты совершил ошибки, чем сейчас живет общество и куда тебе двигаться. Критика очень важна. Но я против критиканства, когда люди говорят, что «это просто не нравится, и все».