"Красный крест" и "Собеседник" помогают Китаю защищаться от коронавируса

В центре внимания
Global Look Press
Экс-представитель ФИФА: Россия выиграет от переноса Евро-2020 из-за коронавируса
Грядет война народная, турецкая война: Эрдоган готовится к бою или торгуется?
Радзиховский о ребрендинге "Единой России": Система обречена, Медведева "сливают"

Новости дня

26 февраля, среда

[18:05]За опасное поведение на пляже граждан предлагают штрафовать на сумму до 2 тысяч
[17:53]МВД ведет переговоры о возможных поставках роботов с системой распознавания лиц
[17:38]Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой
[17:28]Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет
[17:11]Коронавирус стал причиной ограничения въезда в РФ из Ирана и Южной Кореи
[16:39]Нарушившие границы РФ без объяснения причин пассажирские самолеты будут сбивать
[16:37]В Ростове два теплохода потерпели урон при столкновении
[16:15]Принудительный призыв юриста ФБК в армию признан в суде законным
[16:07]В детсаду Перми, где Масленицу отметили под песню про водку, идет расследование
[15:37]Пекин в пятый раз подряд возглавил годовой рейтинг городов по числу миллиардеров
[15:28]На Урале будут добиваться привлечения главврача СМП за незаконное увольнение
[15:09]Число выявленных в России случаев коррупции в прошлом году составило 24 тысячи
[14:42]Путин призвал избавляться от сотрудников МВД, которые допускают подлоги
[14:29]К поискам пропавших в Сочи детей подключены более 200 человек и вертолет
[13:54]Суд оставил в силе решение о переводе в тюрьму осужденного за убийство Немцова
[13:54]В МГД предложили разрешать использовать в контактных зоопарках уток и овец
[13:11]В Ульяновске выясняются мотивы нападения 8-классника на учителя с ножом
[12:58]Экс-доценту Олегу Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия
[12:26]Школьный автобус под Петербургом вылетел в кювет из-за смерти водителя
[12:15]ЛГБТ-активистка Цветкова обвинила дознавателя в нарушении права на медпомощь
[11:58]Посольство КНР требует прекратить проверку китайцев в транспорте Москвы
[11:52]СК возбудил дело против готовивших нападение на саратовскую школу подростков
[11:18]Минстрой установит технические требования к собачьим приютам

25 февраля, вторник

[17:47]Замначальника колонии, скрывавший насилие над заключенными, останется на свободе
[17:14]77% россиян не смогли назвать ни одной из поправок в Конституцию, передает ВЦИОМ
[16:40]СМИ сообщают о фальсификации подписей в поддержку реновации в Москве
[16:01]Власти Петербурга не поняли, что такое "РФ", и не разрешили марш Немцова
[15:30]Раздельный сбор нужен, но не везде, считает глава куратора мусорной реформы
[14:41]Новых людей в Госдуму и Совфед отберут по конкурсу
[13:58]Зарубежные инвесторы раскритиковали предложенный Путиным закон
[11:48]Почти 60% россиян уверены: попавшие во власть, быстро забывают о нуждах народа
[11:17]У Счетной палаты возникли вопросы к эффективности работы адвокатов по назначению

24 февраля, понедельник

[16:42]Пермских медиков скорой помощи, протащивших пациента по земле, могут наказать
[16:14]Выступавший против слива отходов в Черное море активист бежал в Германию
[16:09]Около 15% украинцев поддерживают протестные акции против эвакуированных из КНР
[15:54]Евросоюз выделит 100 миллионов евро на исследование коронавируса
[15:21]Родители детей с непереносимостью белка потребовали соцгарантий
[15:19]Журналисту "Известий" закрыли въезд в страны Шенгена по запросу Эстонии
[14:58]В Красноярске при очередном ЧП на скалах погиб турист
[14:04]Израиль перехватил пять ракет, запущенных из сектора Газа

Фото в статье: depositphotos
Рецепт: Вегетарианский плов от сестер Зайцевых
Фото: Global Look Press
Поможем выбрать хороший утюг
Фото: Global Look Press
Как выбрать рыбу и морепродукты
Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных
Стивен Кинг. Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Ниша Донцовой заполнена, теперь россияне любят Стивена Кинга

"Красный крест" и "Собеседник" помогают Китаю защищаться от коронавируса

Общество
07:54, 27 февраля 2020

Вспышка опасной эпидемии, возникшая в Китае в декабре минувшего года, по прежнему несет опасность не только жителям Китая, но и всему населению планеты. По последним данным Всемирной Организации Здравоохранения, зараженных коронавирусом уже десятки тысяч человек по всему миру. 

В сложившейся ситуации медицинские организации и все население Китая испытывают острый дефицит средств индивидуальной защиты —медицинских масок, защитной спецодежды и тд.

На фоне мгновенно возросшего спроса медицинские маски стали одним из самых востребованных средств защиты от вируса. В этот тяжелый период многие международные организации и частные лица, желающие помочь Поднебесной, закупают маски в своих странах и передают их в качестве гуманитарной помощи в пострадавшие провинции Китая.        

Недавно стало известно, что Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» объявило о начале сбора гуманитарной помощи для КНР. Российские издательства «Шанс» и «Собеседник» незамедлительно отреагировали и приняли решение об участии в этой благородной миссии. На средства перечисленные «Российскому Красному Кресту» закупаются медицинские маски и другие средства защиты, которые будут переданы в отдел Генерального консульства КНР Хабаровска, откуда гуманитарный груз отправится нуждающимся. 

Филиалы Международной издательской компании «Шанс» в Японии, Киргизии и Казахстане также оказывают поддержку пострадавшим от эпидемии районам Китая.  В токийском и бишкекском отделениях делают все возможное для закупки и отправки медицинских масок в пострадавшие провинции КНР. Все денежные средства издательства «Шанс», вырученные на «27-ой минской международной книжной выставке-ярмарке» также перечислены в качестве гуманитарной помощи. Книжный магазин казахского филиала, открывшийся всего три месяца назад,  перевел в качестве помощи Китаю всю выручку от продаж с момента открытия.

Первого и второго марта все издательские филиалы «Шанс»  проведут благотворительную акцию — вся выручка от продажи книг в этот день будет передана КНР в качестве безвозмездного пожертвования.  

Нет сомнений, что решение проблемы коронавируса будет найдено, но трагический опыт, который сейчас переживает Китай, не должен быть забыт. Уже сейчас издательство «Шанс» ведет переговоры с известным китайским писателем Хэ Цзяньмином об издании книги, посвященной трагическим событиям этого времени. Ожидается, что книга, будет издана на шести языках.

Мы призываем всех неравнодушных следить за ситуацией и оказывать всевозможную помощь народу Китая.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Общество

"Красный крест" и "Собеседник" помогают Китаю защищаться от коронавируса

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Опрос: надо ли индексировать пенсии тем, кто работает?

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

Сижу в карантине в палате пустой. Спасет ли изоляция от эпидемии коронавируса?

Читать далее >

Политика
Сатановский считает, что Эрдоган – палочка-выручалочка Сарраджа
Ангелы с дубинками: фотолики "трепетных" бойцов Росгвардии
Леонид Ярмольник: Шнур в политике нас хотя бы повеселит
История в картинке. Депутаты заседают в парламентских туалетах
Общество
"Критика нужна": Денис Симачев вынес дочери Кадырова "модный приговор"
"Красный крест" и "Собеседник" помогают Китаю защищаться от коронавируса
За опасное поведение на пляже граждан предлагают штрафовать на сумму до 2 тысяч
Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой
Колумнисты
Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Все знают, что «Единая Россия» не популярна, что она всем осточертела, никто о ней без смеха слышать не может, надо убрать такую «Единую Россию». А что будет? Те же штаны, но ширинкой в обратную сторону

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Встреча на высшем уровне Зеленского и Шнурова — это только на первый взгляд нелепо, пародийно и уморительно смешно. На самом деле от такой встречи толку будет в разы больше, чем от встречи Путина с любым президентом Украины

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вся русская общественная жизнь – это вечная борьба оккупантов с партизанами, причем нравы у тех и у других с годами портятся

Культура и ТВ
"Рабфак" хочет на Евровидение: не прошел "Дурдом Путина" – патриотизмом возьмем
Мария Кожевникова прокомментировала развод Прилучного и Агаты Муцениеце
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты
5 марта в прокат выходит сборник главных короткометражек "Оскара" 2019 года
Шоу-бизнес
"Мы его не оскорбляли": Зарубина отреагировала на новый иск Малинина к дочери
Мила Романиди рассказала о встречном иске Малинина к дочери
Анастасия Заворотнюк может эмигрировать в Европу
"Глушит боль чертовой мочой": Кушанашвили – о проблемах Григорьева-Апполонова

Здоровье
СДВГ у ребенка можно успешно лечить видеоиграми
Коронавирус стал причиной ограничения въезда в РФ из Ирана и Южной Кореи
Проблемы с обонянием говорят о скором уходе из жизни
Вирусолог допустил проникновение коронавируса в Россию
Туризм
Турция стоит, Крым растет: эксперт – о спросе на путевки на весну-лето 2020 года
АТОР просит выделить почти 600 млн для возмещения убытков из-за коронавируса
Туроператоры оценили возможные потери от запрета на въезд туристов из КНР
Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР
Авто
Cherokee TrailHawk – авторевью в условиях российской зимы
В ГД предложили помечать лекарства с психотропами знаком "движение запрещено"
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто
Недвижимость
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Свежий номер

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
"Критика нужна": Денис Симачев вынес дочери Кадырова "модный приговор"
Фото: скриншот с YouTube
Мы не тренеры, не коучи: как инженеры становятся психологами за 4 месяца
Фото: Global Look Press
Леонид Ярмольник: Шнур в политике нас хотя бы повеселит
Лидер "Машины времени" представил публицисту Дмитрию Быкову новую песню
Дмитрий Шепелев // фото: Global Look Press
Еремеев в пролете! Дмитрий Шепелев остался на "Первом канале"
Андрей Макаревич // фото: Global Look Press
Андрей Макаревич:
Мир не так хрупок, как мне казалось
Фото: Global Look Press
Леонид Радзиховский:
Путин не хотел, чтобы отставка Суркова выглядела как опала
Максим Матвеев // фото: Андрей Струнин
Максим Матвеев:
Свободными людьми управлять сложно
Лех Валенса. Фото: Wojtek Laski/EastNews
Лех Валенса:
От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет


Фото: Global Look Press
Мария Кожевникова прокомментировала развод Прилучного и Агаты Муцениеце
youtube / кадр из программы «Пусть говорят»
"Мы его не оскорбляли": Зарубина отреагировала на новый иск Малинина к дочери
Фото: Global Look Press
Мила Романиди рассказала о встречном иске Малинина к дочери
Фото: Global Look Press
"Глушит боль чертовой мочой": Кушанашвили – о проблемах Григорьева-Апполонова
Джигарханян с Виталиной // фото: Юрий Самолыго
Виктор Цымбалюк: Джигарханян проехался танком по моей дочери

Фото: Global Look Press
Опрос: надо ли индексировать пенсии тем, кто работает?
Александр Овечкин // фото: Global Look Press
Овечкин между Олимпиадой и Гретцки
Эрнесто Че Гевара // фото в статье: Global Look Press, depositphotos
Время Че: постмодернистская жизнь знаменитого революционера
Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны
Как изменятся российские школы через пять лет
Это – обычная казарма... (Фото: Global Look Press)
Солдат спит, а казарма... думает: солдат заселят в "умный дом"
^