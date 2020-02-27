"Красный крест" и "Собеседник" помогают Китаю защищаться от коронавируса

Вспышка опасной эпидемии, возникшая в Китае в декабре минувшего года, по прежнему несет опасность не только жителям Китая, но и всему населению планеты. По последним данным Всемирной Организации Здравоохранения, зараженных коронавирусом уже десятки тысяч человек по всему миру.

В сложившейся ситуации медицинские организации и все население Китая испытывают острый дефицит средств индивидуальной защиты —медицинских масок, защитной спецодежды и тд.

На фоне мгновенно возросшего спроса медицинские маски стали одним из самых востребованных средств защиты от вируса. В этот тяжелый период многие международные организации и частные лица, желающие помочь Поднебесной, закупают маски в своих странах и передают их в качестве гуманитарной помощи в пострадавшие провинции Китая.

Недавно стало известно, что Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» объявило о начале сбора гуманитарной помощи для КНР. Российские издательства «Шанс» и «Собеседник» незамедлительно отреагировали и приняли решение об участии в этой благородной миссии. На средства перечисленные «Российскому Красному Кресту» закупаются медицинские маски и другие средства защиты, которые будут переданы в отдел Генерального консульства КНР Хабаровска, откуда гуманитарный груз отправится нуждающимся.

Филиалы Международной издательской компании «Шанс» в Японии, Киргизии и Казахстане также оказывают поддержку пострадавшим от эпидемии районам Китая. В токийском и бишкекском отделениях делают все возможное для закупки и отправки медицинских масок в пострадавшие провинции КНР. Все денежные средства издательства «Шанс», вырученные на «27-ой минской международной книжной выставке-ярмарке» также перечислены в качестве гуманитарной помощи. Книжный магазин казахского филиала, открывшийся всего три месяца назад, перевел в качестве помощи Китаю всю выручку от продаж с момента открытия.

Первого и второго марта все издательские филиалы «Шанс» проведут благотворительную акцию — вся выручка от продажи книг в этот день будет передана КНР в качестве безвозмездного пожертвования.

Нет сомнений, что решение проблемы коронавируса будет найдено, но трагический опыт, который сейчас переживает Китай, не должен быть забыт. Уже сейчас издательство «Шанс» ведет переговоры с известным китайским писателем Хэ Цзяньмином об издании книги, посвященной трагическим событиям этого времени. Ожидается, что книга, будет издана на шести языках.

Мы призываем всех неравнодушных следить за ситуацией и оказывать всевозможную помощь народу Китая.